Bombgömma hittad i skogen – polisen vill ha tips

Den 8 september i år befann sig ett av polisens hundekipage på en cykelbana som leder mellan riksväg 68/69 och Hantverksvägen i Fagersta.

Hunden, som egentligen arbetade i ett annat uppdrag, kände människovittring och i ett skogsparti längs med cykelbanan hittades en gömma med sprängmedel och tändhattar.

Nationella bombskyddet tillkallades och bedömde sprängmedlet som äkta och tog med det ifrån platsen.

Polisen startade en förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och har därefter vidtagit flera utredningsåtgärder. I dagsläget är ingen person misstänkt för brottet.

Polisen leder förundersökningen och bilden är att sprängmedlet (cirka 5 kilo dynamit) och tändhattarna mest troligt har hanterats av en eller flera personer som befinner sig i kriminella miljöer. Polisens bild om, när och hur sprängmedlet var tänkt att användas är fortsatt oklar. Närmare än så vill inte polisen kommentera omständigheterna kring fyndet.

När upptäckten gjordes fanns ingen utomstående person i närheten men polisen misstänker att någon varit vid platsen i närtid, högst ett par dygn innan sprängmedlet och tändhattarna hittades.

Polisen ser beslaget i sig som värdefullt bland annat utifrån att det nu inte kan användas för brottslig verksamhet, men hoppas på att få in ny information för komma vidare i utredningen. Högst angeläget är det enligt polisen att få in tips och iakttagelser kring platsen för fyndet både före och efter den 8 september.

En uppgift som bedöms som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är intresserade om att få in all typ av information om ärendet. Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida ,"Tipsa polisen".