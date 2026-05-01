Bråket om vildarna: "Fullständigt trams"

Frågan om riksdagens kvittningssystem blev en stridsfråga i debatten under söndagskvällen.

Sverigedemokraternas beslut att kalla in extra ledamöter under förra veckans omröstning om skärpta krav för medborgarskap har lett till att systemet dödförklarats.

Jimmie Åkesson försvarade beslutet i debatten i SVT.

– Det handlar om att upprätthålla valresultatet och respekten för vad väljarna ville, sade han och pekade på de politiska vildarna i riksdagen, sade han och fortsatte:

– Vi har nio vildar från olika partier. Det skapar problem.

SD-ledaren anklagade Miljöpartiet för att ha satt igång det hela genom att "köpa" tidigare SD-ledamöter under den uppmärksammade omröstningen.

– Jag tycker inte att det är rimligt att man går till de här vildarna och köper dem. Amanda Lind måste berätta vad man gett de här vildarna under bordet, sade Åkesson.

Amanda Lind reagerade kraftigt och gick till motattack.

– Men det är ju fullständigt trams. Nu får du väl sluta Jimmie Åkesson, vadå köpa? Jimmie Åkesson! Håll reda på dina egna vildar, sade hon och fortsatte:

– Vi har inte förhandlat med några vildar. Du får sluta med falska anklagelser.

På grund av att kvittningen havererat kommer samtliga partier i veckan att kalla in samtliga ledamöter till veckans voteringar. Talmannen har kallat gruppledarna till möte om kvittningen på onsdag.