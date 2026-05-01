SD vill förbjuda skolmat utan kött

Publicerad 3 maj 2026 kl 14.16

Inrikes. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill införa lagkrav på att skolor ska servera kött, fågel eller fisk varje dag, rapporterar TV4 Nyheterna.

I sitt vårtal riktade han skarp kritik mot politiskt korrekta skolmenyer och menade att barn riskerar att gå hungriga.

– Det får vara slut på experimenterandet med barnen, sa Jimmie Åkesson i sitt tal.

Han beskrev utvecklingen av skolmaten som politiskt styrd och lyfte exempel på vegetariska rätter som han menar inte uppskattas av elever.

– Vi kan inte ha en vuxenvärld som säger åt barn och ungdomar att äta konstig, rent av äcklig mat. De äter inte den och då får de gå hungriga.

I talet riktade han även kritik mot Miljöpartiet och det han kallade en “antikött-fraktion”.

– Efter valet i höst kommer vi att arbeta för en nationell lagstiftning som säkrar att det finns kött på menyn i skolan, varje dag, i hela Sverige, sa han.

Vegetariska alternativ ska fortsatt finnas, enligt Åkesson.

