Brevet från mördade Tommies pappa lästes upp för Morgan Johansson

Afrikanen Abubaker Mohamad Awad anklagade Tommie Lindh för att vara rasist eftersom han hade en SD-keps i sin lägenhet.

Därefter knivhögg han 19-åringen och våldtog sedan offrets väninna i den döende Tommies blod.

Det uppmärksammade mordet skedde den 10 maj 2020 i en studentlägenhet i Härnösand. Abubaker Mohamad Awad dömdes senare till livstids fängelse.

Riksdagsledamoten Tobias Andersson läste med anledning av årsdagen av mordet upp ett brev från Tommie Lindhs pappa i riksdagen, inför justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Så här löd brevet:

"Hej Morgan. Min son mördades när han försökte skydda en ung flicka från en våldsam invandrare som våldtagit henne samma kväll.

Min sons mördare fick ett svenskt medborgarskap utan att ha förtjänat det. Varför?

Min sons mördare är nu dömd till livstids fängelse men lär komma ut innan han ens hunnit fylla 40. Varför?

Min sons mördare kommer inte att utvisas efter avtjänat straff, trots att han har dubbla medborgarskap. Varför?

Jag har så många frågor men få svar. Det enda jag vet är att jag vägrar att låta Tommie bli reducerad till att bli en del av statistiken. Jag är stolt över min son men jag skäms över regeringen."

Efter att ha läst upp brevet riktade sig Tobias Andersson själv till Morgan Johansson.

– Jag anser att Morgan Johansson, innan han återfaller i partifloskler, själv borde försöka sätta sig in i hur det hade känts ifall en person som inte borde ha varit i Sverige från första början hade mördat en av hans söner. Ifall personen begått brott tidigare men ändå fått stanna i Sverige. Ifall polisen tillkallats långt tidigare under kvällen men anlänt först när det var för sent. Ifall gärningsmannen dömts till livstids fängelse, men att sannolikheten ändå är hög att anhöriga kommer att riskera att möta honom på stan inom 20 år. Om Morgan Johansson lyckas föreställa sig det kan jag omöjligen tro att han på allvar skulle vara nöjd med sitt och regeringens arbete på området.