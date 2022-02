Carl Bildt sprider fejkad Ukrainabild

"Det finns foton som kommer att vara med oss under en lång tid", skriver Carl Bildt i ett inlägg på Twitter som publicerades på lördagseftermiddagen.

Inlägget innehåller ett foto som visar två små barn som håller varandra i handen medan två ukrainska militärfordon med soldater åker förbi. Det ena barnet, en pojke, gör honnör mot de förbipasserande soldaterna.

Carl Bildts tweet har i skrivande stund fått över 35.000 gilla-markeringar och massiv spridning på den sociala mediesajten.

Men i själva verket kommer fotot inte alls från det pågående kriget, utan det rör sig om en gammal arrangerad ukrainsk-patriotisk bild som använts vid ett flertal tidigare tillfällen.

Uppmärksamma användare på Twitter har dokumenterat hur samma fotografi publicerats åtminstone så tidigt som i mars 2016.

Correct. This photo has already been with us for a long time. 6 years. From 2016. pic.twitter.com/BG0rZbssei

— James Melville (@JamesMelville) February 27, 2022