Chuck Norris är död

"Det är med tunga hjärtan som vår familj meddelar det plötsliga bortgången av vår älskade Chuck Norris i går [torsdag] morgon. Även om vi vill hålla omständigheterna privata vill vi att ni ska veta att han var omgiven av sin familj och var i frid", skriver familjen i ett uttalande enligt TMZ.

Om Norris som person skriver de:

"Han levde sitt liv med tro, mening och en orubblig hängivenhet till de människor han älskade."

Enligt medieuppgifter lades Chuck Norris in på sjukhus dagen före eller samma dag som sin död. Bortgången beskrivs som plötslig, då han kort dessförinnan ska ha varit vid gott mod.

Så sent som på sin 86-årsdag i mars publicerade han ett inlägg på Facebook, där han skrev: "Jag åldras inte. Jag levlar upp."

Chuck Norris fick sitt stora genombrott under 1980-talet i actionfilmer som "The Delta Force" och "Missing in Action". Under 1990-talet blev han ett välkänt namn världen över genom rollen som Texas Ranger i tv-serien "Walker, Texas Ranger".

Han hade svart bälte i flera kampsporter och tilldelades en stjärna på Hollywood Walk of Fame 1989. År 2010 utsågs han även till heders-Texas Ranger.

Norris hade också en nära relation till en annan legendarisk kampsportsprofil: Bruce Lee. De tränade tillsammans under 1960-talet och spelade mot varandra i filmen "The Way of the Dragon" från 1972.

Under senare år var han mindre aktiv som skådespelare men förblev ett känt namn, inte minst genom diverse internetmemer.

Särskilt populära är så kallade "Chuck Norris-fakta", skämt i still med: "När Chuck Norris gör armhävningar så trycker han inte upp sig själv, han trycker ner jorden".

Chuck Norris föddes 1940 i Oklahoma och tjänstgjorde i USA:s flygvapen mellan 1958 och 1962. Han var gift två gånger och hade fem barn.

Chuck Norris blev 86 år.