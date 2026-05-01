"Det handlar om barn": Lagrådet sågar skärpt invandringspolitik

Publicerad 4 maj 2026 kl 16.40

Inrikes. Lagrådet har hårda invändningar mot regeringens förslag om att ersätta permanenta uppehållstillstånd med tillfälliga. Den tunga myndigheten vädjar nu om att ta hänsyn till "allmän mänsklighet".
"Invandring handlar om människor, vuxna och barn", skriver Lagrådet.

Regeringens plan att fasa ut permanenta uppehållstillstånd får kraftig kritik i ett yttrande från Lagrådet.

Syftet med lagändringen är enligt SD och de andra Tidöpartierna att invandrarna ska bli svenska medborgare i stället för att få permanent uppehållstillstånd.

Men enligt Lagrådet, som består av domare som granskar lagförslag, är även denna lösning inhuman.

Lagrådet betonar att bedömningar måste göras utifrån individens situation och att man måste utgå från "allmän mänsklighet".

"Vad allmän mänsklighet påfordrar är visserligen en etisk fråga, men när det gäller den enskildes rätt att bli erkänd och därmed behandlad som en flykting så ska de principer om proportionalitet som genomsyrar Europakonventionen och även i övrigt präglar rättsordningen beaktas", står det i yttrandet.

"Invandring handlar om människor, vuxna och barn", konstaterar domarna vidare.

"Hindra flyktingar från att komma in i landet"
Lagrådet noterar bittert att regeringens mål tycks vara "just att hindra flyktingar från att komma in i landet så långt det går". Man varnar också för att systemet "i vissa fall stänger gränsen för också dem som verkligen har rätt till internationellt skydd".

Enligt myndigheten vilar förslaget också på en bristande "demokratisk förankring" och otillräckligt underlag.

"En förenklad syn på flyktinginvandring har lett till förslag som är otillräckligt genomlysta och brister i den demokratiska förankring som remissförfarandet är avsett att säkerställa. Beredningsarbetet är alltså behäftat med allvarliga brister", skriver Lagrådet.

Bakgrunden är regeringens lagrådsremiss om att utmönstra permanenta uppehållstillstånd och anpassa regelverket till EU:s migrations- och asylpakt.

Trots invändningarna pekar Lagrådet på att förändringarna behöver genomföras – eftersom EU-reglerna börjar gälla inom kort.

Myndigheten riktar även kritik mot hur lagstiftningsarbetet har genomförts. Enligt rådet har flera stora förslag hanterats parallellt, remisstiden varit mycket kort och inkomna synpunkter inte tagits om hand i tillräcklig grad. Det talas också om att arbetet i hög utsträckning styrs av Tidöavtalet, något som i yttrandet beskrivs som "kontraktsparlamentarism".

Migrationsminister Johan Forssell (M) avvisar kritiken och kallar det för "ett anmärkningsvärt påstående" att förslagen inte skulle vara demokratiskt förankrade.

"I valet 2022 fick vi folkets mandat att minska asylinvandringen för att skapa bättre förutsättningar att lyckas med integrationen av de som redan är i Sverige, vilket vi nu också genomför", skriver Forssell i en kommentar till TT.

