Corona ökar risken att föda för tidigt

Publicerad 27 februari 2021 kl 12.21

Vetenskap. Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas in bland riskgrupperna, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.