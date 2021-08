Coronaligans ledare fortfarande på flykt

Al-Saaid lyckades tjäna 150 miljoner kronor på att sälja sina falska PCR-tester och reseintyg till omkring 100.000 svenskar. Priset för ett test med reseintyg var 1.500 kronor.

Nu är han efterlyst för bland annat bedrägeri och grovt spridande av smitta, ett brott som kan ge livstids fängelse.

En annan läkare i 55-årsåldern är också anhållen i sin frånvaro och efterlyst. Polisen har dock inte gått ut med bilder på honom.

Enligt nya uppgifter till Aftonbladet misstänks den utpekade huvudmannen, alltså Al Said, ha flytt utomlands.

Al Said levde under lång tid lyxliv för vårdpengar. Trots att det under flera års tid funnits starka varningssignaler runt hur han skött sina företag. När Aftonbladet kom honom på spåren gav han bort en skärgårdsfastighet till en släkting och försvann.

Ytterligare en man i 40-årsåldern är anhållen i sin frånvaro medan tre andra personer häktades under lördagen.