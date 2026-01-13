Danmark: Färre än tusen fick asyl förra året

Asylinvandringen till Tyskland och de nordiska länderna har minskat stadigt på senare tid, mycket tack vare åtgärder som vidtagits på EU-nivå.

Men att döma av statistiken från Danmark förblir Sverige ett klart mer attraktivt mål för asylsökarna från tredje världen.

Tidöpartierna fortsätter att hålla invandringen på runt 100.000 nya uppehållstillstånd om året som vanligt – trots att de påstått att de genomfört ett "paradigmskifte". När SD och regeringspartierna presenterar invandringsstatistiken för sina väljare fokuserar de därför på asylgruppen, som faktiskt har minskat, men nämner inte att totalnivån på invandringen hålls fortsatt exceptionellt hög.

Migrationsminister Johan Forssell (M) tog i förra veckan fasta på att omkring 6.700 personer sökte asyl i Sverige 2025 – en minskning från omkring 9.600 personer år 2024.

– Vi har haft 30 procent färre asylsökande 2025 än under året dessförinnan som ju i sig var ett rekordår i den delen att så få människor kom till Sverige, sade han till Sveriges Radio.

I Danmark, som styrs av Socialdemokraterna, är läget dock stramare. Det visar nya siffror från den danska utlänningsmyndigheten, som presenterats via migrations- och integrationsministeriet.

Till och med november hade 839 personer fått asyl. Om utvecklingen håller i sig blir det fjärde gången sedan statistiken började föras 1983 som Danmark hamnar under 1.000 beviljade asylärenden på ett år.

– Det här är en huvudprioritering för mig. Det är helt avgörande att så få utlänningar som möjligt kommer till Danmark och får asyl. Därför är jag mycket nöjd med att det fortfarande är väldigt få personer som beviljas asyl i Danmark, säger migrations- och integrationsminister Rasmus Stoklund (S) i ett pressmeddelande.

Tidögänget delade ut 90.000 nya uppehållstillstånd förra året också:



Nya siffrorna bekräftar: Inget paradigmskifte 2025 heller.



SD och de andra fortsatte byta ut svenskarna i den vanliga takten – för tredje året i rad. https://t.co/Pgt5LEXXOz — Fria Tider (@friatider) January 9, 2026

Statsminister Mette Frederiksen har vid upprepade tillfällen hävdat att Europas asylsystem inte längre fungerar. Hon har sagt att cyniska människosmugglare i praktiken avgör vem som tar sig till Europa, medan de verkliga flyktingarna lämnas kvar.

Danmark driver nu på för förändringar på EU-nivå.

– På europeisk nivå driver vi på för ett nytt asylsystem där vi har mer kontroll över inflödet till Europa. Det är därför det är viktigt att vi i december enades om lagstiftning som så småningom kan flytta asylhanteringen helt utanför Danmark och Europa, säger Rasmus Stoklund.

Utvecklingen sammanfaller med en skärpt linje i utvisningspolitiken. I sitt nyårstal meddelade Mette Frederiksen att regeringen förbereder en omfattande reform för att kunna utvisa fler utländska medborgare som dömts för grova brott.

– Regeringen kommer snart att presentera en omfattande utvisningsreform. Det innebär att ännu fler kriminella utlänningar ska skickas ut ur Danmark, sade statsministern.