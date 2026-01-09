Tidögänget delade ut 90.000 nya uppehållstillstånd förra året också

Antalet asylansökningar har stadigt minskat de senaste åren, framför allt tack vare åtgärder som vidtagits på EU-nivå.
Detta har Tidöpartierna kompenserat för genom att öka andra typer av invandring från tredje världen.
Under 2025 delades sammanlagt 88.938 uppehållstillstånd ut, jämfört med 93.895 under 2024. Den lilla minskningen kan till stor del förklaras med att antalet ukrainare som beviljades uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet minskade till cirka 9.000, jämfört med cirka 11.000 under 2024.
Den så kallade arbetskraftsinvandringen var under förra året på knappt 23.000, och antalet uppehållstillstånd i kategorin anknytning (anhöriginvandrare) landade på drygt 25.000.
Totalt beviljades asyl för knappt 13.000 personer inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet. I kategorin "studier" beviljades drygt 16.000 uppehållstillstånd, och i kategorin EU/EES knappt 11.000.
Den nya statistiken för 2025 kan ses på Migrationsverkets hemsida.
Beviljade uppehållstillstånd – 1980–2025
1980: 12.669
1981: 12.186
1982: 13.072
1983: 10.293
1984: 13.624
1985: 16.108
1986: 22.868
1987: 28.427
1988: 33.076
1989: 44.516
1990: 37.120
1991: 41.948
1992: 34.602
1993: 58.769
1994: 78.860
1995: 32.296
1996: 31.390
1997: 36.132
1998: 39.070
1999: 37.033
2000: 60.490
2001: 56.872
2002: 54.396
2003: 56.787
2004: 58.811
2005: 62.463
2006: 86.436
2007: 86.095
2008: 90.021
2009: 102.820
2010: 96.388
2011: 97.905
2012: 116.444
2013: 121.718
2014: 115.703
2015: 115.104
2016: 151.031
2017: 135.686
2018: 133.025
2019: 117.913
2020: 89.009
2021: 95.163
2022: 142.179 (47.566 ukrainare)
2023: 102.139 (11.000 ukrainare)
2024: 93.895 (11.000 ukrainare)
2025: 88.938 (9.000 ukrainare)
Källa: Migrationsverket