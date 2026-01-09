Tidögänget delade ut 90.000 nya uppehållstillstånd förra året också

Antalet asylansökningar har stadigt minskat de senaste åren, framför allt tack vare åtgärder som vidtagits på EU-nivå.

Detta har Tidöpartierna kompenserat för genom att öka andra typer av invandring från tredje världen.

Under 2025 delades sammanlagt 88.938 uppehållstillstånd ut, jämfört med 93.895 under 2024. Den lilla minskningen kan till stor del förklaras med att antalet ukrainare som beviljades uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet minskade till cirka 9.000, jämfört med cirka 11.000 under 2024.

Den så kallade arbetskraftsinvandringen var under förra året på knappt 23.000, och antalet uppehållstillstånd i kategorin anknytning (anhöriginvandrare) landade på drygt 25.000.

Totalt beviljades asyl för knappt 13.000 personer inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet. I kategorin "studier" beviljades drygt 16.000 uppehållstillstånd, och i kategorin EU/EES knappt 11.000.

Den nya statistiken för 2025 kan ses på Migrationsverkets hemsida.

Beviljade uppehållstillstånd – 1980–2025

1980: 12.669

1981: 12.186

1982: 13.072

1983: 10.293

1984: 13.624

1985: 16.108

1986: 22.868

1987: 28.427

1988: 33.076

1989: 44.516

1990: 37.120

1991: 41.948

1992: 34.602

1993: 58.769

1994: 78.860

1995: 32.296

1996: 31.390

1997: 36.132

1998: 39.070

1999: 37.033

2000: 60.490

2001: 56.872

2002: 54.396

2003: 56.787

2004: 58.811

2005: 62.463

2006: 86.436

2007: 86.095

2008: 90.021

2009: 102.820

2010: 96.388

2011: 97.905

2012: 116.444

2013: 121.718

2014: 115.703

2015: 115.104

2016: 151.031

2017: 135.686

2018: 133.025

2019: 117.913

2020: 89.009

2021: 95.163

2022: 142.179 (47.566 ukrainare)

2023: 102.139 (11.000 ukrainare)

2024: 93.895 (11.000 ukrainare)

2025: 88.938 (9.000 ukrainare)

Källa: Migrationsverket