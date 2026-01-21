Danmark skickar 1.000 soldater till Grönland

Redan nu har omkring 300 soldater anlänt till Grönland, ungefär hälften till Nuuk och hälften till Kangerlussuaq. Därutöver finns ordinarie personal vid Arktisk kommando, den danska militärledningen på ön.

Förstärkningen gäller i första hand markstridsförband från armén, men även marinen och flygvapnet kan bidra med ytterligare personal. Enligt TV2 pågår planering för en närvaro över längre tid, med roterande förband.

– De många stridssoldaterna säger något om hur allvarligt man ser på den här uppgiften inom försvarsmakten och därmed i toppen av regeringen. Enligt mina källor planerar man en närvaro under året som kan jämföras med utsändningen av den danska stridsbataljonen i Lettland, säger TV2:s försvarskorrespondent Anders Lomholt.

Han betonar att det rör sig om militär planering och att något formellt beslut ännu inte har fattats om det exakta antalet soldater.

De förband som nu befinner sig på Grönland kommer från arméns 1. brigad och ska enligt plan stanna i omkring en månad innan de avlöses av nya styrkor från Danmark.