David Lång tillbaka efter "Ausländer raus"

Lång avgick efter att ha sjungit den omgjorda versionen av låten ”L’Amour toujours” under partiets valvaka.

– Ausländer raus! Ausländer raus!

När han upptäckte att han filmades av Expressen reagerade han direkt.

– Oj shit, spelar du in det här?

Efter händelsen uppmanades han att lämna sin riksdagsplats av gruppledaren Linda Lindberg, som beskrev agerandet som ”omdömeslöst”.

Trots avhoppet fortsätter Lång politiskt och kandiderar nu i både kommun- och regionval i Stockholmsområdet, enligt Expressen.