David Lång tillbaka efter "Ausländer raus"

Publicerad 3 maj 2026 kl 10.24

Utrikes. SD-politikern David Lång, som lämnade riksdagen efter att ha sjungit strofer ur coverlåten "Ausländer raus" för Expressen 2024, kandiderar nu åter för partiet.

Lång avgick efter att ha sjungit den omgjorda versionen av låten ”L’Amour toujours” under partiets valvaka.

– Ausländer raus! Ausländer raus!

När han upptäckte att han filmades av Expressen reagerade han direkt.

– Oj shit, spelar du in det här?

Efter händelsen uppmanades han att lämna sin riksdagsplats av gruppledaren Linda Lindberg, som beskrev agerandet som ”omdömeslöst”.

Trots avhoppet fortsätter Lång politiskt och kandiderar nu i både kommun- och regionval i Stockholmsområdet, enligt Expressen.

