© FT BILD/ARKIV
 

Regeringen vill sänka priset på kollektivtrafik inför oljekrisen

Publicerad 2 maj 2026 kl 18.41

Utrikes. Regeringen överväger att sänka priserna i kollektivtrafiken som en del av åtgärder för att hantera den snabbt närmande oljekrisens effekter på hushållsekonomin. Samtidigt lovar flera partier billigare SL-resor inför valet.

Dela artikeln

Inför nästa mandatperiod vill de flesta partier sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken eller införa olika former av pristak.

Moderaterna sticker ut genom att i stället föreslå höjda priser för att finansiera utbyggd "trygghet".

Flera andra partier, däribland Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, vill införa ett pristak på enkelbiljetter, vilket innebär att resor blir gratis efter ett visst antal köp.

Vänsterpartiet föreslår breda prissänkningar och vill att ungdomar, studenter och pensionärer ska betala 375 kronor i månaden. Socialdemokraterna går till val på gratis SL-kort för gymnasieelever och vill på sikt även göra resor kostnadsfria för regionanställda.

Miljöpartiet prioriterar sänkta priser för grupper med svag ekonomi, medan Centerpartiet vill införa fria resor för personer över 85 år samt ett månatligt pristak.

Parallellt med vallöftena arbetar regeringen med ett möjligt krisstöd till kollektivtrafiken. Stödet kan införas redan före sommaren och finansieras genom extra pengar till regionerna.

– Om man inte måste använda sin bil, om man inte behöver ta sin bil till jobbet, vill vi uppmuntra till mer kollektivt resande, sade finansminister Elisabeth Svantesson i Aktuellt.

Förslaget är en del av en bredare krisåtgärdsplan kopplad till den befarade oljekrisen, som ser allt svårare ut att försöka undvika eftersom kriget i Iran inte verkar närma sig en lösning.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 337127528

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 337127529

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Svenska ÖB fick Ukrainas finaste medalj

Michael Claesson tackas för alla miljarderna från Sveriges politiker. "Jag tar emot den här utmärkelsen med ödmjukhet."0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

SvD-profil överger M – från äldreboendet

Mats Svegfors, 77, har lärt känna invandrare på boendet. Nu kräver han att illegala invandrare får stanna.0 Plus

Mer från Utrikes

USA drar tillbaka 5.000 soldater från Europa efter tyska kritiken

Packar ihop, för att visa missnöje med Berlin.. Tyskland kvarstår dock som den näst största värden för USA:s globala militära närvaro efter Japan.0 

Största vikingaskatten någonsin hittad i Norge: "Helt vansinnigt"

Över 3.000 mynt – och fler upptäcks hela tiden.. "Detta är helt utan motstycke."0 

"Svensken" Makaveli Lindén döms för ännu ett brutalt mord

Kom undan med vård i Norge för första mordet. . Domstolen i Belgien gör en helt annan bedömning – och dömer honom till livstid.0 

Peter Magyar utser sin svåger till justitieminister

Glömde själv meddela relationen när han presenterade utnämningen.. Svågern är en advokat som försvarade Facebooks rätt att censurera högeranvändare.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Magdalena Andersson: "Vem är Brad Pitt?". S-ledaren pressades om sina kunskaper i "Fördomsshowen".0 

Kalle Anka-tidning såldes för 150.000 kronor. Nytt rekord på Tradera.0 