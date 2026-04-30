Regeringen vill sänka priset på kollektivtrafik inför oljekrisen

Inför nästa mandatperiod vill de flesta partier sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken eller införa olika former av pristak.

Moderaterna sticker ut genom att i stället föreslå höjda priser för att finansiera utbyggd "trygghet".

Flera andra partier, däribland Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, vill införa ett pristak på enkelbiljetter, vilket innebär att resor blir gratis efter ett visst antal köp.

Vänsterpartiet föreslår breda prissänkningar och vill att ungdomar, studenter och pensionärer ska betala 375 kronor i månaden. Socialdemokraterna går till val på gratis SL-kort för gymnasieelever och vill på sikt även göra resor kostnadsfria för regionanställda.

Miljöpartiet prioriterar sänkta priser för grupper med svag ekonomi, medan Centerpartiet vill införa fria resor för personer över 85 år samt ett månatligt pristak.

Parallellt med vallöftena arbetar regeringen med ett möjligt krisstöd till kollektivtrafiken. Stödet kan införas redan före sommaren och finansieras genom extra pengar till regionerna.

– Om man inte måste använda sin bil, om man inte behöver ta sin bil till jobbet, vill vi uppmuntra till mer kollektivt resande, sade finansminister Elisabeth Svantesson i Aktuellt.

Förslaget är en del av en bredare krisåtgärdsplan kopplad till den befarade oljekrisen, som ser allt svårare ut att försöka undvika eftersom kriget i Iran inte verkar närma sig en lösning.