© Gage Skidmore
Gavin Newsom.

Demokratisk topp börjar ifrågasätta USA:s stöd till Israel

Publicerad 5 mars 2026 kl 11.47

Utrikes. Kärleken till Israel bland USA:s politiker prövas efter turerna kring Gazakriget, Epsteinskandalen och det nya kriget mot Iran. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom – favorittippad som demokratisk presidentkandidat 2028 – öppnar nu för att USA kan behöva ompröva det militära stödet till Israel.

Uttalandet kom under ett evenemang i Los Angeles där Gavin Newsom presenterade sin nya bok.

Den demokratiske toppolitikern fick frågan om USA i framtiden borde överväga att ändra sin politik gentemot Israel.

– Det gör mig så ont, men eftersom den nuvarande ledningen i Israel leder oss i den riktningen där jag inte tror att man har något val än att överväga det, säger Gavin Newsom enligt
Politico.

Precis som nästan alla andra amerikanska politiker har Newsom varit en stark anhängare av Israel, och han reste till landet kort efter Hamas attack den 7 oktober 2023. Men under senare tid har han riktat allt skarpare kritik mot premiärminister Benjamin Netanyahus regering.

Vid evenemanget i Los Angeles kommenterade Newsom även Israels inrikespolitik och Benjamin Netanyahu.

– Han har sina egna inrikesproblem. Han försöker hålla sig utanför fängelse. Han har ett val på gång. Han är pressad. Han har hårdföra personer runt sig som vill annektera Västbanken, säger Newsom.

Han tog också upp Donald Trumps nya krig mot Iran, som enligt kritiker enbart utkämpas för Israels skull.

– Vi pratar om regimskifte? I två år har de inte ens lyckats lösa Hamasfrågan i Israel, konstaterar guvernören.

I debatten om Israels politik beskriva kritiker ofta landet som en apartheidstat. Enligt Newsom är det "lämpligt" att beteckna Israel som "någon form av apartheidstat".

Frågan om relationen till Israel skapade djupa motsättningar inom Demokraterna under presidentvalet 2024 och väntas fortsätta vara en kontroversiell fråga inför mellanårsvalen i höst – inte minst med tanke på att stödet för Israel har rasat bland de amerikanska väljarna.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.