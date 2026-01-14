Dilbert-skaparen och PK-kritikern Scott Adams är död

Beskedet gavs på tisdagsmorgonen av hans tidigare hustru och vårdgivare, Shelly, i Adams egen direktsändning.

– Tyvärr är det här inga goda nyheter. Han väntade förstås tills precis innan sändningen skulle börja, men han är inte med oss längre, sade Shelly.

Adams berättade i maj 2025 att han hade fått diagnosen metastaserad prostatacancer. Sjukdomen hade då nått stadium 4 och spridit sig till skelettet. Den 1 januari sade han i sin podd att chanserna att återhämta sig i praktiken var noll.

På måndagen meddelade Shelly att Adams vårdades i sitt hem i norra Kalifornien och att han bara hade några dagar kvar att leva.

I tisdagens sändning läste Shelly också upp ett sista meddelande som Adams hade förberett.

– Om du läser det här gick det inte bra för mig. Jag har några saker att säga innan jag går. Min kropp gav upp före min hjärna. Jag är vid sunda vätskor när jag skriver detta den 1 januari 2026, löd inledningen.

Scott Adams fick sitt genombrott på 1990-talet med "Dilbert", en serie som drev med företagskultur och chefernas dumheter.

Under senare år blev han även en inflytelserik politisk kommentator och byggde en stor publik genom sina nätprogram. Han förutsåg tidigt att Donald Trump skulle vinna både republikanernas nominering och presidentvalet.

Under de sista 10–15 åren blev Adams allt mer samhällsengagerad och profilerade sig som en skarp kritiker av vad han såg som vänsterns och den så kallade woke-kulturens makt över medier, företag och offentlig debatt. Han beskrev sig själv som politiskt oberoende men konstaterade att cancelkultur och identitetspolitik förvrängde samhällsdebatten och tystade avvikande röster.

År 2023 hamnade han i blåsväder efter kommentarer om en opinionsmätning om rasfrågor i USA, vilket ledde till att hundratals tidningar slutade publicera Dilbert.

På sin Youtube-kanal hade han då uppmanat vita att hålla sig borta från svarta. Anledningen var att en undersökning visat att en stor andel av svarta i USA inte instämmer i påståendet "det är okej att vara vit".

– Om nästan hälften av alla svarta inte är okej med vita människor – enligt den här undersökningen, inte enligt mig – så är det en hatgrupp, sade Scott Adams.

Rasproblemet i USA "går inte att lösa", konstaterade han vidare.

Efter den händelsen valde Adams att självpublicera sina böcker och fortsätta sin verksamhet på oberoende plattformar, där han uttryckte sig friare och mer konfrontativt än tidigare.

Mot slutet av livet fortsatte Adams sina sändningar nästan dagligen, trots att han till slut blev förlamad från midjan och ned.

Scott Adams ska enligt New York Post ha närmat sig kristendomen under sina sista dagar.