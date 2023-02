Dilbert stoppas efter serieskaparens "rasism"

På sin Youtube-kanal uppmanade Scott Adams vita att hålla sig borta från svarta.

Anledningen är att en undersökning visat att en stor andel av svarta i USA inte instämmer i påståendet "det är okej att vara vit".

– Om nästan hälften av alla svarta inte är okej med vita människor – enligt den här undersökningen, inte enligt mig – så är det en hatgrupp, sade Scott Adams.

Rasproblemet i USA "går inte att lösa", konstaterade han vidare, skriver CNN.

Hundratals tidningar – bland dem Los Angeles Times och Washington Post – har nu meddelat att de inte kommer att fortsätta publicera "Dilbert".

Scott Adams har tidigare uppgett att han gått miste om flera jobb på grund av att han är vit. Bland annat stoppades en tv-serie på grund av att kanalen istället valde att satsa på att locka svarta tittare.

På Twitter uppmanar Adams nu alla att se hela klippet och sammanhanget innan de kritiserar honom för hans uttalande:

I'm accepting criticism from anyone who has seen the full context here.



The rest of you are in a fake news bubble but I trust you suspected that.



Scott Adams Interview - It's Okay to Be White https://t.co/yP6rNiOXnS via @YouTube

— Scott Adams (@ScottAdamsSays) February 26, 2023