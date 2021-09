Diskoteksbrandens hus brann igen

Diskoteksbranden 1998 skylldes inledningsvis på skinnskallar och antirasistiska grupper gick snabbt ut på stan och delade ut flygblad med texten:

"60 invandrarungdomar har dött, nu ska 60 svenskar dö".

Efter en tid kom det emellertid fram att gärningsmännen var fyra invandrare från Iran. De tre äldsta av dem var redan kriminellt belastade. De hade dömts flera gånger: för stöld, rån, misshandel, dråpförsök.

På torsdagen larmades brandkåren återigen till samma byggnad som brann under tragedin 1998. Nio enheter från räddningstjänsten ryckte snabbt ut till platsen på Backaplan i Göteborg efter larmet vid 21.29.

Branden var i en frisörsalong och under sent under natten brann det fortfarande.

– Det är i samma lokal som Backabranden var. Branden är begränsad till frisörsalongen men där är väldigt högt i tak vilket försvårar lite, säger Johan Karlsson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten i Storgöteborg, till Göteborgs-Posten.