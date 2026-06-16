Donald Trumps nya hån mot Netanyahu

Iran har varit tydliga med att man kräver att Israel upphör med sina attacker mot Libanon som en del av det nya samförståndsavtalet med USA.

Nu märks det att Donald Trump försöker sätta press på Israel att upphöra med kriget mot grannlandet.

Vid en pressträff under G7-mötet i Évian-les-Bains i Frankrike på tisdagen klargjorde den amerikanske presidenten att han är missnöjd med Israels agerande i Libanon.

– Jag har en mycket bra relation med Bibi (Netanyahu, reds anm), men han måste vara mer ansvarsfull när det gäller Libanon. Libanon var ett fantastiskt land, med ett fantastiskt intellekt, nu är det bara fruktansvärt, sade Trump.

Trump uppgav att han föreslog för Israel att låta den nya jihadistregimen i Syrien hantera Hizbollah.

– Om jag ska vara ärlig så skulle de ha gjort ett bättre jobb, sade han.

Presidenten gick till hårt angrepp mot Israels krigföring i Libanon, med sitt fokus på civilbefolkningen.

– Israel har krigat mot Libanon alldeles för länge och alldeles för många människor dödas. Man behöver inte slå ut ett flerfamiljshus varje gång man letar efter någon. Det finns många människor i de där flerfamiljshusen och de tillhör inte alla Hizbollah, sade Trump.

Enligt Trump skulle Syriens president, den tidigare al-Qaida-ledaren Ahmed al-Sharaa, ha varit mer human i sin krigföring om han fått kriga mot Hizbollah.

– Om Israel inte kan göra jobbet utan att döda alla andra så kan han och Syrien göra jobbet.

Frågan om Libanon har blivit den förmodligen känsligaste delen av uppgörelsen mellan USA och Iran. Enligt nya uppgifter från Israel Hayom pressar Trump Netanyahu att dra sig tillbaka från Libanon senast på fredag.