Efter Fria Tiders artikel: DN lägger till "våldtäktsdömd" i rubriken

Fria Tider uppmärksammade på tisdagen att DN publicerat en artikel med rubriken: "28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige."

Av FT:s genomgång framgick att den 28-årige afghan som det hela handlar om tidigare bland annat sluppit utvisning efter att ha våldtagit en 14-årig flicka:

DN:s rubrik när brutal våldtäktsman utvisas:



"28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige."



I själva verket rör det sig om en Ica-rånare som även våldtagit en 14-årig flicka. https://t.co/wjpu9dsm0g — Fria Tider (@friatider) January 13, 2026

DN har också fått hård kritik för själva rubriken, som anses ha som syfte att tona ner afghanens senaste brott. Det rörde sig inte om någon vanlig "oststöld", utan en anställd på Ica blev slagen i ansiktet och knivhotad när han konfronterade afghanen.

Afghanen, som heter Mujtaba Mansuri, kom till Sverige som "ensamkommande flyktingbarn" år 2013. Han förekom sedan tidigare under 12 avsnitt i belastningsregistret och påstår sig i dag vara 28 år gammal.

Nu har DN i efterhand ändrat sin rubrik och lagt till uppgifter om den tidigare våldtäktsdomen i sin artikel.

"Tidigare våldtäktsdömd 28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige", lyder den nya DN-rubriken.