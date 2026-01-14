DN:s osttjuv
DN har nu ändrat sin artikel om den "28-årige" afghanen.

Efter Fria Tiders artikel: DN lägger till "våldtäktsdömd" i rubriken

Publicerad 14 januari 2026 kl 16.53

Media. Fria Tiders artikel om Dagens Nyheters rapportering om en afghansk våldtäktsman fick stor spridning under gårdagen. Nu har DN valt att rätta sin artikel i efterhand.

DN:s osttjuv

Fria Tider uppmärksammade på tisdagen att DN publicerat en artikel med rubriken: "28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige."

Av FT:s genomgång framgick att den 28-årige afghan som det hela handlar om tidigare bland annat sluppit utvisning efter att ha våldtagit en 14-årig flicka:

DN har också fått hård kritik för själva rubriken, som anses ha som syfte att tona ner afghanens senaste brott. Det rörde sig inte om någon vanlig "oststöld", utan en anställd på Ica blev slagen i ansiktet och knivhotad när han konfronterade afghanen.

Afghanen, som heter Mujtaba Mansuri, kom till Sverige som "ensamkommande flyktingbarn" år 2013. Han förekom sedan tidigare under 12 avsnitt i belastningsregistret och påstår sig i dag vara 28 år gammal.

Nu har DN i efterhand ändrat sin rubrik och lagt till uppgifter om den tidigare våldtäktsdomen i sin artikel.

"Tidigare våldtäktsdömd 28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige", lyder den nya DN-rubriken.

