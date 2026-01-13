© Polisen/DN
Afghanen slapp utvisning för barnvåldtäkten och har sedan dess varit kvar i Sverige och begått brott.

DN:s rubrik när brutal våldtäktsman utvisas

Publicerad 13 januari 2026 kl 11.00

Inrikes. Dagens Nyheter anklagas nu för att försöka göra en så kallad snyftis av att en afghan som tidigare våldtagit en 14-årig flicka döms till utvisning för ett brutalt rån mot Ica. Med rubriken "28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige" försöker vänstertidningen väcka sympati för förövaren, enligt kritikerna.

Under rubriken "28-åring stal ost – ska utvisas från Sverige" rapporterar DN om en 28-årig afghan som till slut döms till utvisning efter en mångårig brottskarriär i Sverige.

Afghanen, som heter Mujtaba Mansuri och kom till Sverige som "ensamkommande flyktingbarn" år 2013, har sedan tidigare dömts för en rad olika brott. Bland annat för en våldtäkt mot en 14-årig flicka – något som inte nämns i DN:s artikel.

Det som inte framgår av Bonnier-tidningens rubrik är att afghanen även vid sin senaste brottslighet gjorde mer än bara "stal ost".

Händelsen inträffade i september förra året vid Ica Skogsbacken nära tunnelbanestationen Näckrosen i Solna. Mujtaba Mansuri lämnade butiken med tom kundkorg men en ryggsäck fylld med åtta ostar. När personalen kontrollerade övervakningskamerorna stod det klart att varorna inte var betalda.

Två anställda följde efter mannen ut på Storskogstorget där de försökte göra ett envarsgripande. Där urartade situationen. En av butikens medarbetare slogs i ansiktet och hotades med kniv.

Nu har Solna tingsrätt dömt Mujtaba Mansuri för rån. Påföljden blir ett och ett halvt års fängelse samt utvisning. Han ska även betala skadestånd till den anställde som utsattes för våldet.

Tingsrätten konstaterar i sitt utvisningsbeslut att afghanens återkommande brottslighet är en viktig aspekt av att han inte anses ha tillräcklig anknytning till Sverige. Han förekommer sedan tidigare under 12 avsnitt i belastningsregistret.

Mujtaba Mansuri dömdes bland annat 2017 av Svea hovrätt för att ha våldtagit en 14-årig flicka under våldsamma former, men åklagaren valde då att inte yrka på utvisning. Därför har afghanen kunnat stanna och begå brott sedan dess.

DN:s rubrik har fått hård kritik på sociala medier.

