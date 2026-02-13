Wallenberg: "Vi är inte redo för fred"

Europa riskerar att tappa fart i upprustningen om kriget i Ukraina tar slut.

Det varningen kom från Investor-ordföranden Jacob Wallenberg under det svensk-finska toppmötet Hanalys 2026 utanför Helsingfors, rapporterar Samnytt.

– De flesta av oss är inte så väl förberedda för en potentiell fred och allt vad den innebär, sade Wallenberg.

Oligarken slog larm om att en fred kan skapa nya politiska prioriteringar som bromsar försvarssatsningarna.

– Vi är där vi är idag på grund av självgodhet. Vi trodde att världen var en trevlig plats. Jag tror att vi har lärt oss att den inte är det. Historien lär oss att det alltid dyker upp någon på scenen, och att vi därför måste fortsätt att investera i vårt eget försvar, sade Wallenberg och slog fast att USA inte kommer att betala för europeiskt försvar i framtiden.

– Och vi har en lång väg att gå.

Wallenberg beskriver en eventuell fred som början på ett "väldigt svårt" och "enormt" arbete.

– Det är mycket som behöver falla på plats innan dess.

Han uttrycker samtidigt oro för att de mångmiljardsatsningar som nu görs på försvaret kan ifrågasättas om vapnen tystnar i skyttegravarna i Ukraina.

– Vi vet alla vad som händer när freden dyker upp. Vi kommer ha långa diskussioner om att pengar behövs till andra saker och så vidare, säger Jacob Wallenberg.