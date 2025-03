Efter Zelenskyj-videon: Åkessons konsert ställs in

Fria Tider rapporterade i helgen om Jimmie Åkessons comeback som rockmusiker i samband med att det interna SD-missnöjet med paradigmskiftet kokar.

Iklädd en likadan tröja som Ukrainas Volodymyr Zelenskyj, komplett med ukrainskt riksvapen, promotade han en kommande spelning med sitt band "Bedårande Barn" i Lindesberg.

I en video på Instagram utlovade SD-ledaren – som numera sällan dyker upp i offentligheten – en "sällsynt comeback" som punkrockare.

Lockade med selfies och riksdagstur

– Det finns fortfarande biljetter kvar så jag hoppas att vi ses där. Det kommer bli en lång kväll så det kommer finnas utrymme för att ställa frågor till mig och bandet, få sin merch signerad eller få en selfie med mig, sade Åkesson.

Den 45-årige proffspolitikern gick ännu längre och lockade med både selfies och en guidad riksdagstur.

– Alla på plats kommer att delta i utlottningen av en guidad tur i riksdagshuset inklusive en lunch med mig. Så ses vi på lördag i Lindesberg! sade han.

Trots allt detta blev intresset minst sagt svalt. Och nu meddelar arrangören Karzan Kader, som äger Pizzeria Mamarosa i Lindesberg, att det inte blir någon konsert.

80 av 450 biljetter såldes

Eftersom han fruktade att pizzerian var för liten hade han hyrt en extra aula med plats för 450 personer. Men dagar före spelningen hade endast 80 biljetter förköpts, enligt Expressen. Officiellt uppger dock Kader att konserten stoppas "på grund av sjukdom", vilket också Bedårande Barn själva hävdar.

Karzan Kader insisterar på att beslutet att boka SD-höjdaren inte har någon politisk grund och att han lika gärna hade bokat S-ledaren Magdalena Andersson om tillfälle getts.

Spelningen flyttas nu preliminärt till den 14 juni. Kunder som köpt biljetter erbjuds återbetalning.

You cant make this shit up: Samma dag som SD tappar nästan 2% i mätningarna annonserar Jimmie Åkesson i Zelensky-tröja att han ska ut på turné och uppmanar folk att köpa hans merch.

Tack för den här tiden SD.

Lycka till.

I'm out. pic.twitter.com/1v4G8GuCMI

— Plainview (@PlainviewLegacy) March 14, 2025