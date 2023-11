Elon Musk pekas ut som antisemit

X-användaren "The Artist Formerly Known as Eric" kommenterar i ett inlägg det faktum att judar i västvärlden nu beklagar sig över att de utsätts för hat av invandrargrupper.

Han konstaterar att judarna själva aktivt har främjat det "hat mot vita" som de nu inte vill ska riktas mot dem själva.

Användaren skriver vidare att han är "djupt ointresserad" av att "bry sig ett piss" om att judar i västvärlden nu kommit till insikten "att de horder av minoriteter" som de låtit "översvämma" västländerna "inte direkt gillar dem så mycket".

På detta svarar Elon Musk:

"Du har sagt något som verkligen är sant."

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Musks inlägg väckte snabbt stor uppståndelse och diverse profiler, judiska och andra, anklagar honom för att sprida antisemitism och åsikten att judarna nu "får det de förtjänar".

Tidigare har Tesla- och X-ägaren pekats ut som antisemit för att ha kritiserat vänstermiljardären George Soros och den judiska organisationen ADL, som organiserat en annonsbojkott mot X efter att Musk utvidgat yttrandefriheten på plattformen.