Elon Musk till BBC-reporter: Det är ni som sprider desinformation

Twitter klassade nyligen BBC som "statsfinansierad media", vilket har fått den statliga brittiska vänsterjätten att rasa.

I en färsk intervju med BBC:s James Clayton meddelade Musk att denna märkning skulle ändras till "offentligfinansierad media", med tanke på att BBC finansieras via licensavgifter.

Clayton började orera om att Elon Musk tillåter att sådant som "hat", "rasism" och "desinformation" om covid-19 sprids på den sociala medieplattformen.

Då kom Musk med en motfråga:

– Tar BBC något som helst ansvar för desinformation om biverkningar av vaccinering? Att ni inte har rapporterat om det alls? Och känner du till att den brittiska regeringen pressade BBC att ändra sina publicistiska regler?

James Clayton började då slingra sig och bytte snabbt ämne.

– Det här är inte en intervju om BBC, sade han.

Elon Musk Turns the Tables on BBC Interviewer James Clayton Calling Out Their Own Flawed COVID ‘Misinformation’ Policy



Clayton: “This is not an interview about the BBC”



Musk: “Oh you thought it wasn’t?” @elonmusk @JamesClayton5 pic.twitter.com/JThyPONc9P

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) April 12, 2023