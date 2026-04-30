Elsa Widding slår tillbaka mot SD: "Största vilden av alla"

Konflikten blossade upp efter att SD frångick det så kallade kvittningssystemet i voteringen om medborgarskapsregler.

Partiet tog in två ledamöter som enligt praxis inte skulle ha röstat – och nu håller riksdagspartierna utom SD krismöte för att diskutera det havererade systemet.

SD:s gruppledare Linda Lindberg försvarar beslutet:

– Jag såg det som det enda rätta att göra och jag står för det, säger Linda Lindberg till TT.

Från partiets håll har det samtidigt hävdats att Miljöpartiet haft kontakter med politiska vildar för att påverka utfallet.

Medger samtal med MP

Elsa Widding, som själv tidigare var SD-politiker, uppger att hon först kontaktades av SD, som ville säkerställa att hon skulle rösta med dem. Hon ska då ha svarat att hon för en stram migrationspolitik men också "är för rättsstaten".

Sedan ringde Annika Hirvonen (MP), och Widding säger att hon bad miljöpartisten att skicka henne lagrådsremissen, vilket också skedde.

– Det var inte så mycket mer med det. Jag läste saker och tänkte själv, säger Elsa Widding till TT.

Samtidigt kallar hon Linda Lindbergs agerande för "fruktansvärt".

– Hon är den största vilden av dem alla. Hon äventyrar hela det demokratiska systemet och den överenskommelse som finns när det gäller utkvittningssystemet, säger Elsa Widding till TT.

Hon frågar sig vad poängen är med att ha enskilda ledamöter om man inte får gå emot partiledningarna.

Miljöpartiets Annika Hirvonen förnekar att någon överenskommelse träffats med Elsa Widding, men säger att hon visste på förväg att Widding med största sannolikhet skulle rösta för hennes förslag. Hon uppger att hon däremot inte visste att SD-avhopparen Katja Nyberg skulle rösta med oppositionen.

I ett längre inlägg på sociala medier försvarar Elsa Widding sitt beslut.

"Det är viktigt att tilliten till vårt rättssystem inte urholkas. För rättssäkerhet handlar inte bara om att lagar finns – utan om att de upplevs som stabila, förutsägbara och rättvisa", skriver hon.