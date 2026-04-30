Riksdagspartierna i krismöte – utan SD

Mötet hålls under eftermiddagen på initiativ av Miljöpartiet och samlar samtliga partier utom SD.

Bakgrunden är den uppmärksammade omröstningen om skärpta medborgarskapskrav, där kvittningssystemet sattes ur spel genom att två extra SD-ledamöter deltog.

Kritiken från övriga partier har varit närmast hysterisk med reaktioner som "det här är oerhört" och "jag saknar nästan ord" från toppolitiker inom oppositionen.

De argumenterar för att tilliten i riksdagen skadats och att den informella överenskommelsen om kvittning inte längre fungerar.

Kvittningssystemet går ut på att politikerna bara ska behöva dyka upp vid omröstningarna i riksdagen om de känner för det. Systemet innebär att vissa ledamöter avstår från att rösta för att väga upp för frånvarande från andra partier.

Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson beskriver läget som allvarligt.

– Just nu har vi ingen kvittningsöverenskommelse eftersom vi litar inte på varandra. Så nästa vecka tror jag att vi kommer alla att vara på plats alla ledamöter, säger han.

Samtidigt vill Moderaterna se ett bredare möte framöver. Karlsson uppger att han tänker kontakta talmannen för att samla alla partier, inklusive SD, till samtal nästa vecka.