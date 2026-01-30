En av fyra svenskar litar på Nato

Bara omkring var fjärde svensk har förtroende för att USA skulle komma till ett Nato-lands försvar vid en militär attack. Det framgår av en färsk opinionsundersökning från Verian som gjorts på uppdrag av SVT.

Skepsisen är betydligt större än tilltron. Drygt två tredjedelar uppger att de har litet eller mycket litet förtroende för att USA faktiskt skulle ingripa om ett Nato-land angrips.

Skillnaderna är små mellan olika åldersgrupper, men desto större mellan kvinnor och män. Bland kvinnor är tilliten mycket låg (15 procent), medan män i betydligt högre grad (38 procent) tror på amerikanskt stöd.

Även politiska sympatier spelar roll. Väljare som stödjer Tidöpartierna sticker ut med en klart högre tilltro till USA än väljare i oppositionen (42 procent mot 16 procent).

Utvecklingen är inte unik för Sverige. I stora delar av Nato har förtroendet för USA minskat under det senaste året. I flera länder är nedgången tydlig, och i Tyskland har tilliten fallit kraftigt jämfört med tidigare mätningar.