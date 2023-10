Erdogan: USA planerar "massaker i Gaza"

Erdogan kom med sitt uppseendeväckande uttalande om Turkiets Nato-allierade supermakt vid en pressträff med Österrikes förbundskansler i Ankara på tisdagen.

– USA skickar ett hangarfartyg till Israel. Vad ska det amerikanska hangarfartyget göra där, med sina båtar och flygplan? Det kommer att genomföra mycket allvarliga massakrer och bomba Gaza, sade den turkiske presidenten.

Den amerikanske försvarsministern Lloyd Austin meddelade häromdagen att USA skickar världens största hangarfartyg, USS Gerald R Ford, till östra Medelhavet. Fartyget ska stötta Israel med kryssare, jagare och stridsplan i samband med det pågående kriget mot Hamas.

Israels premiärministers Benjamin Netanyahu har utlovat gammaltestamentlig hämnd för den brutala attacken mot Israel i helgen. Detta lär dock försvåras av att Hamas har tagit ett stort antal israeler som gisslan och fört dem till Gaza.

NOW - Erdogan accused the United States of planning to "carry out massacres in Gaza" by sending its aircraft carrier to Israel.pic.twitter.com/PphNA4yY7B

— Disclose.tv (@disclosetv) October 10, 2023