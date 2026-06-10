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Erdogan: "Vi kommer aldrig tillåta ett Storisrael"

Publicerad 10 juni 2026 kl 16.09

Utrikes. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan varnar nu Israel för landets agerande i Syrien, Libanon och östra Medelhavet. I ett tal i parlamentet fastslog han att Turkiet inte kommer att acceptera Likud-planerna på att bygga ett Storisrael på grannländernas territoriella bekostnad. Benjamin Netanyahu svarar med att kalla Erdogan för en "antisemitisk diktator".

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Enligt Erdogan har Israels attacker i Syrien och Libanon nu nått en nivå där även Turkiet hotas.

– Vi ser omfattande initiativ ledda av Israel i Medelhavet – och ingen bör söka äventyr där, sade han i parlamentet enligt Ynet.

Den turkiske presidenten hävdade vidare att Israels agerande hotar inte bara närområdet utan "hela världen". Han sade också att Ankara kommer att svara hårt om turkiska eller turkcypriotiska rättigheter skadas i Mellanöstern.

– Turkiets säkerhet börjar inte i Hatay. Den sträcker sig till Aleppo, Damaskus och Beirut. Vi kommer inte att tolerera något fullbordat faktum i våra broderländer, och inte heller ignorera aggression mot dem, sade Erdogan.

Han tog även upp uttalanden om ett "Stor-Israel".

– Om Gud vill kommer vi aldrig att tillåta det, sade Erdogan.

"Antisemitisk diktator"
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu svarar med att kalla Erdogan en "antisemitisk diktator" och anklaga honom för diverse övergrepp. Han fastslår också att Israel har "världens mest moraliska armé".

Bakgrunden till bråket är rapporter om att Israel, Grekland och Cypern ska ha diskuterat en gemensam militär styrka i östra Medelhavet. Enligt den grekiska sajten Ta Nea skulle styrkan kunna bestå av marina, luftburna och landbaserade enheter.

Planerna ska enligt uppgifterna omfatta omkring 2.500 soldater, med bidrag från alla tre länder. Även fartyg, stridsflyg och baser på grekiska öar och i Cypern, Grekland och Israel nämns.

Även Turkiets inrikesminister Süleyman Soylu har nyligen kommit med hårda utspel mot Israel. Vid ett möte med regeringspartiet sade han att Turkiet en dag kommer att ta kontroll över Jerusalem.

– Så som vi har sett befrielsen av Damaskus, Aleppo och Karabach kommer vi, om Gud vill, en dag att få se Jerusalems befrielse. Dessa platser kommer åter att bli våra, under vårt styre och vår auktoritet, eftersom vi har en ledare av världsklass som Erdogan, sade Soylu.

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