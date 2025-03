EU-ledarna stod i kö för att få pussa och krama Zelenskyj

Händelsen, förevigad på film, inträffade i samband med att EU-ländernas regeringschefer samlats i Bryssel för att diskutera situationen i Ukraina och planerna på massiv upprustning av Europa på lånade pengar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var också inbjuden att delta i mötet som hedersgäst, och när han anlände var det nästan som om en rockstjärna på comebackturné äntrat scenen – komplett med jubel, handskakningar och politiker som strategiskt positionerade sig för att få bästa möjliga bildvinkel.

De europeiska politikerna anordnade till och med ett provisoriskt kösystem där var och en fick vänta på sin tur att krama, pussa och klappa på den ukrainska krigspresidenten inför kameran.

Scenerna kontrasterar minst sagt mot hur det såg ut när Zelenskyj i fredags besökte Vita huset och fick sig en uppläxning om att det är dåligt med krig av både president Donald Trump och vicepresident JD Vance. En händelse som skapat panik och i många fall ren hysteri bland politikerna i Europa.

NOW - In Europe, Ukraine's Zelensky is being applauded, shaken hands with, kissed, and hugged.pic.twitter.com/T9QB05iIcv

— Disclose.tv (@disclosetv) March 6, 2025