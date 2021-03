Ever Given fortsatt fast i Suezkanalen

Fartyget gick på grund i Suezkanalen strax innan klockan åtta på morgonen, lokal tid, i tisdags. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att försöka få loss fartyget från kanalbanken.

Två räddningsteam med bogserbåtar, ett från Nederländerna och ett från Japan, har de senaste dygnen arbetat med att få loss fartyget. Även ett muddringsverk har använts i arbetet.

Såväl rederiet Evergreen Marine som ägarbolaget Shoei Kisen Kaisha pekar ut vädret som vållande till grundstötningen. Vindbyar på omkring femton sekundmeter fick fartyget att driva ur kurs, vilket resulterade i bottenkänning, och att fartyget ställde sig på tvären över kanalen.

Ever Given var på väg norrut med destination Rotterdam i Nederländerna när det gick på grund i kanalen. Personal ombord på ett Maersk-opererat containerfartyg, som också var på väg genom Suezkanalen i tisdagsmorse, skriver på Instagram att Ever Given trängde sig före dem in i kanalen, kort innan det gick på grund.