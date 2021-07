Experter: Nu kommer inflationen

De experter som Wall Street Journal har frågat i juni har höjt sina prognoser för både hur stor inflationen blir och hur länge den kommer att pågå.

Mätt i det kärnprisindex i som används av USA:s handelsdepartement räknar ekonomerna med en årlig inflation på 2,58 procent från 2021 till och med 2023. Det skulle i så fall vara den högsta siffran sedan år 1993.

– Vi är i en övergångsfas just nu. Vi går in i en period av högre inflation och räntor än vi har sett under de senaste 20 åren, säger Joel Naroff, chefsekonom på Naroff Economics LLC, till WSJ.

Naroff och de andra experterna beskriver ett slags generationsskifte från den lägre inflationen som präglat de senaste två decennierna. Detta skifte kan skapa problem för hushåll, politiker och investerare som har vant sig vid en inflation på runt 2 procent.

Högre inflation under flera år skulle kunna skapa stora problem för ekonomin på olika sätt, konstaterar WSJ. Konsumenternas hushållsbudgetar pressas. Högre lånekostnader kan också påverka aktievärden och krympa tillväxten på räntekänsliga marknader som bostadsmarknaden. Högre inflation kan också göra det svårare för företag att planera långsiktiga investeringar.