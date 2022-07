Experterna: Inflationen borta 2024

Enigheten om att inflationen är övergående är stor bland svenska banker och andra intressenter på bostadsmarknaden.

– Vi tror ju att den kommer gå tillbaks till mer normala nivåer i Sverige någon gång 2024, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson till SVT och tillägger:

– Någon gång i slutet på det här året så borde den börja röra sig nedåt.

Handelsbankens chefsekonom säger också att inflationen avtar till 2024, medan Nordeas chefsekonom Annika Winsth inte ger något exakt datum. Hon tror istället att vi kommer ha hög inflation under "lång tid" och att räntehöjningar kommer ske under "hela hösten", det vill säga både under det penningpolitiska mötet i september och december.

Nationalekonomi-professorn Annika Alexius är däremot hoppfull.

– Ökningarna, det vill säga att vi får ännu högre inflation, det avtar nog redan om några månader. Men däremot kan det ta 1–2 år innan inflationen är tillbaka på 2 procent, säger hon till SVT.