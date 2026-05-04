Falu Rödfärgs politiskt korrekta midsommar väcker avsky

Falu Rödfärg sprider nu på sociala medier det man kallar en "hyllning till Sverige" – en fyra och en halv minuter lång reklamfilm på temat svenskt midsommarfirande.

Men särskilt svenskt blev det inte – i stället är en stor del av personerna som syns afrikaner och andra personer från tredje världen.

Bland annat dansas det i afrikansk folkdräkt, och i en annan scen dansar en grupp invandrare hiphop i en förort.

– Med vår film vill vi sända ut en varm påminnelse om vilket fantastiskt land vi lever i, men också visa hur Sverige – precis som Falu Rödfärg – berikas och drivs framåt av människor, traditioner, drömmar och berättelser, sade Martin Jansson, vd på Falu Rödfärg, i ett tidigare pressmeddelande.

Ett manligt homosexuellt par som dansar en erotisk dans får också stort utrymma i reklamfilmen.

Videon togs ursprungligen fram 2024 men sprids nu av Falu Rödfärg på nätet inför midsommar.

Scenerna har mötts av starka reaktioner på sociala medier.

"Anti-svensk propaganda som vanligt", skriver en användare på Instagram.

I bakgrunden av reklamfilmen spelas Jan Johanssons klassiska tolkning av den svenska folkmelodin Visa från Utanmyra.

"Till de välkända tonerna bjuds det på ett dansmedley med allt från traditionell folkdans till tango och street", skriver Falu Rödfärg.