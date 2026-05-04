© Youtube/Falu Rödfärg
 

Falu Rödfärgs politiskt korrekta midsommar väcker avsky

Scrolla för video...

Publicerad 5 maj 2026 kl 13.25

Inrikes. I en reklamfilm från Falu Rödfärg firas svensk midsommar i homosexualitetens, hiphopens och den etniska mångfaldens tecken. PK-draget väcker starka reaktioner.
"Vi vill visa hur Sverige berikas", skriver Falu Rödfärg.

Dela artikeln

Falu Rödfärg sprider nu på sociala medier det man kallar en "hyllning till Sverige" – en fyra och en halv minuter lång reklamfilm på temat svenskt midsommarfirande.

Men särskilt svenskt blev det inte – i stället är en stor del av personerna som syns afrikaner och andra personer från tredje världen.

Bland annat dansas det i afrikansk folkdräkt, och i en annan scen dansar en grupp invandrare hiphop i en förort.

– Med vår film vill vi sända ut en varm påminnelse om vilket fantastiskt land vi lever i, men också visa hur Sverige – precis som Falu Rödfärg – berikas och drivs framåt av människor, traditioner, drömmar och berättelser, sade Martin Jansson, vd på Falu Rödfärg, i ett tidigare pressmeddelande.

Ett manligt homosexuellt par som dansar en erotisk dans får också stort utrymma i reklamfilmen.

Videon togs ursprungligen fram 2024 men sprids nu av Falu Rödfärg på nätet inför midsommar.

Scenerna har mötts av starka reaktioner på sociala medier.

"Anti-svensk propaganda som vanligt", skriver en användare på Instagram.

I bakgrunden av reklamfilmen spelas Jan Johanssons klassiska tolkning av den svenska folkmelodin Visa från Utanmyra.

"Till de välkända tonerna bjuds det på ett dansmedley med allt från traditionell folkdans till tango och street", skriver Falu Rödfärg.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 398052848

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 398052849

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Flicka gruppvåldtogs i timmar på offentliga toaletter – han kan inte utvisas

Räddas av svenska passet. Invandrarna släpade runt funktionsnedsatta 15-åringen som sexslav.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.