Fängelse för klistermärken på Judiska museet

Händelsen inträffade i oktober 2024 i Gamla stan. En grupp på sex kraftigt berusade personer rörde sig genom området under en utekväll.

Vid museet stannade de och täckte fasad och fönster med klistermärken.

Kort därefter kunde polisen gripa gruppen på E-types vikingakrog, som ligger i närheten.

En av personerna, en kvinna från Tyskland, lämnade landet efter händelsen och åtalades inte. De fem männen, hemmahörande i Sverige, nekade till brott under rättegången i Stockholms tingsrätt i april.

Under förhandlingarna hävdade en av männen att budskapen inte hade någon rasistisk innebörd. Han hävdade att formuleringar som "Vit invasion av Kungsan!" och "white x-mas" ("vit jul") syftade på snö och julfirande.

Tingsrätten avfärdar den förklaringen. Enligt domen var syftet att kränka judar som grupp, och handlingen bedöms som skadegörelse med hatbrottsmotiv.

Tre av männen döms till villkorlig dom och böter. En fjärde får skyddstillsyn. Den femte, en 29-åring, döms till två månaders fängelse efter att ha vägrat medverka i en personutredning.

De dömda ska också tillsammans betala skadestånd till Judiska museet.