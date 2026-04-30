Fängelse för klistermärken på Judiska museet

Publicerad 30 april 2026 kl 10.56

Inrikes. Fem skinnskallar döms för skadegörelse med hatbrottsmotiv efter att ha satt upp klistermärken på Judiska museet i Stockholm. En av dem får fängelse.

Händelsen inträffade i oktober 2024 i Gamla stan. En grupp på sex kraftigt berusade personer rörde sig genom området under en utekväll.

Vid museet stannade de och täckte fasad och fönster med klistermärken.

Kort därefter kunde polisen gripa gruppen på E-types vikingakrog, som ligger i närheten.

En av personerna, en kvinna från Tyskland, lämnade landet efter händelsen och åtalades inte. De fem männen, hemmahörande i Sverige, nekade till brott under rättegången i Stockholms tingsrätt i april.

Under förhandlingarna hävdade en av männen att budskapen inte hade någon rasistisk innebörd. Han hävdade att formuleringar som "Vit invasion av Kungsan!" och "white x-mas" ("vit jul") syftade på snö och julfirande.

Tingsrätten avfärdar den förklaringen. Enligt domen var syftet att kränka judar som grupp, och handlingen bedöms som skadegörelse med hatbrottsmotiv.

Tre av männen döms till villkorlig dom och böter. En fjärde får skyddstillsyn. Den femte, en 29-åring, döms till två månaders fängelse efter att ha vägrat medverka i en personutredning.

De dömda ska också tillsammans betala skadestånd till Judiska museet.

Nyheter från förstasidan

Här börjar Aftonbladet-Lisa springa när Lulle frågar om hennes vänsterextreme man

Lisa Röstlund flyr in i radhuset när 17-åringen dyker upp med kamera. "Så jobbar inte Aftonbladet."0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.