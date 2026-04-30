Här börjar Aftonbladet-Lisa springa när Lulle frågar om hennes vänsterextreme man

Lulle har på kort tid blivit välkänd på sociala medier för sina konfrontationer med vänstern – något som gjort honom till en måltavla.

Fria Tider rapporterade förra veckan om hur 17-åringen utsätts för trakasserier, hot och våld. Vänsteraktivister skickar dessutom regelbundet in orosanmälningar mot hans familj.

I sitt senaste reportage konfronterar Lulle Lisa Röstlund, reporter på Aftonbladet, i samband med att hon skulle hålla tal om våldsbejakande "högerextremism" på ett möte i Bagarmossen.

Problemet är att hon själv är gift med Johan Apel Röstlund, som arbetar på den vänsterextrema tidningen Arbetaren och har andra nära kopplingar till vänsterextrema kretsar.

Han har även på fritiden agerat DJ på välkända mötesplatser för våldsbejakande vänsterextremister i Stockholm som Cyklopen och Kafé 44 – det senare så sent som 2024.

Paret har bott tillsammans sedan åtminstone 2011 och bor nu i ett radhus i ett av Bagarmossens mer homogena svenska områden.

"Varför filmar du mig?"

Mötet som Lisa Röstlund, 47, skulle hålla tal på arrangerades den 31 mars på Bagarmossens Folkets hus.

Lulle stod först utanför lokalen och filmade. Artisten och vänsteraktivisten Elin Callmer dök upp och började gräla på honom.

– Varför filmar du mig? krävde hon att få veta.

Det framgick snart att Callmer tror att man inte får filma på allmän plats om man inte är journalist.

– Du filmar mig mot mitt samtycke. Man kan inte bli filmad mot sitt samtycke, säger hon i klippet och vänder sig förgäves mot en polis som står utanför lokalen.

Provade bostaden i stället

När hon gått in på mötet och det stod klart att Lulle själv inte blev insläppt bestämde han sig för att fortsätta att söka Lisa Röstlund på andra sätt.

– I och med att jag inte fick komma in på mötet så valde jag att bege mig hem till Lisa Röstlund för att möta upp henne på vägen hem och där ger henne en chans att kommentera uppgifterna som framkommer i det här reportaget, säger Lulle.

När han befann sig vid bostaden dök Lisa Röstlund upp på cykel – men när Lulle ropade åt henne och de fick ögonkontakt sprang hon in i huset och låste in sig.

– Hur lämpligt är det att föreläsa om våldsbejakande extremism när din man själv är delaktig i det? skrek Lulle efter henne.

Efter incidenten reflekterar Lulle över Aftonbladet-kvinnans flykt:

– Jag tänker att som journalist så borde man ju kunna svara på frågor i och med att hennes jobb är att ställa andra till svars. Men så jobbar inte Aftonbladet, tydligen.