Farage lovar krossa "antivita" staten

Nigel Farage publicerade i helgen en lång text på Substack. Han hade tidigare meddelat att han flyttar till plattformen för att kunna tala direkt till väljarna utan att "mainstreammedierna ständigt förvränger det jag säger".

I texten slår Farage fast att Storbritannien genomsyras av "djup antivit rasism".

Han pekar bland annat på vård, utbildning, polis och försvar. Enligt Farage har så kallade DEI-program lett till att vita patienter, elever och arbetssökande systematiskt missgynnas.

Särskilt hårt går han åt Equality Act från 2010. Lagen har enligt honom lett till att "antivithet institutionaliseras i varje del av det offentliga livet".

Farage tar bland annat upp att fattiga vita britter har sämst skolresultat av alla grupper, samtidigt som de hela tiden får höra att de har "vita privilegier". Han kritiserar också vårdens prioriteringar av etniska minoriteter och invandrare samt polisens ovilja att använda metoder som kan slå hårdare mot svarta män.

I texten kopplar Farage situationen till flera uppmärksammade våldsfall i Storbritannien, bland annat mordet på Henry Nowak och knivattacken i Belfast.

"Missta er inte: om inte brådskande åtgärder vidtas för att avskaffa den diskriminerande och farliga antivita politiken kommer vi att få se ännu ett Belfast", skriver Farage.

Pressas av utmanare från höger

Han varnar också för att vita britter riskerar att bli en minoritet i landet före seklets slut, som följd av både konservativa regeringars och Labourregeringars invandringspolitik.

"Utan en röst som står upp för dem kommer framtiden att bli uppenbart orättvis", skriver han.

Farage har tidigare varit försiktigare med att tala om invandring som ett existentiellt hot mot vita britter. Men efter att ha utmanats från höger av utbrytarpartiet Restore Britain lovar han att Reform UK ska gå längre än tidigare.

"Bara Reform har viljan och förmågan att se till att ingen ung vit person någonsin igen ska behöva växa upp och skämmas över sin identitet", skriver han.

Utspelet kommer efter att Reform UK tog över 1.400 mandat i lokalvalen i England i maj. Partiet har samtidigt pressats från höger av Rupert Lowes parti, som kräver ännu hårdare tag mot invandringen.