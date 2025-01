Färre än en skjutning om dagen under 2024

Antalet dödsoffer uppgick till 44, vilket är en nedgång från 54 året innan.

– Vår bedömning är att minskningen beror på vår ökade förmåga att förhindra och avvärja våldsdåd, säger Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Trots statistiska förbättringar kvarstår allvarliga problem. Våldskulturen frodas och konflikterna är fortfarande omfattande, inte minst på grund av rekrytering i digitala miljöer och en allt mer organiserad brottslighet.

Samtidigt visar statistiken att gärningsmännen blir allt yngre. Under 2024 var en fjärdedel av de misstänkta under 18 år, och antalet under 15 år ökade också, även om det fortfarande är ovanligt. För skjutningar med dödlig utgång var en tredjedel av de misstänkta under 18 år, och ett tiotal under 15 år.

De regionala skillnaderna är påtagliga. Stockholm fortsätter att toppa statistiken med 98 skjutningar, följt av Region Väst med 67 och Region Syd med 49. Flera regioner, såsom Syd och Mitt, har dock noterat en markant minskning i antalet skjutningar jämfört med året innan.

En annan positiv trend är att färre oskyldiga drabbas. Antalet skadade och dödade bland anhöriga och tredje man har minskat, även om problem med våld riktat mot fel personer fortfarande förekommer.

Även om antalet skjutningar minskar varnar polisen för att efterfrågan på våld och de bakomliggande konflikterna fortsatt är på en hög nivå.

– Brottsutvecklingen, där dåd planeras, utförare kontrakteras och konflikter föds, sker både lokalt, digitalt och internationellt, säger Johan Olsson.