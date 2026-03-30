Den tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley är tillbaka i politiken. Efter flera år utanför rampljuset ställer han upp i höstens val och blir toppnamn för Centerpartiet i Region Dalarna.

Fria Tider rapporterade tidigare i dag om hur beskedet har orsakat ett storbråk mellan olika profiler på högerkanten.

Storbråk när Alexander Bard hyllar Federley:



"Pedofilkramare", "mammaknullare", "smuts".



Högerprofilerna öser personangrepp över varandra. https://t.co/0sAj3bGkJa — Fria Tider (@friatider) March 30, 2026

Federleys politiska bana fick ett abrupt slut 2020 då det uppdagades att han hade en samborelation med en homosexuell pedofil som dömts för grova barnvåldtäkter.

Politikern lämnade då sina uppdrag. Idag beskriver han det beslutet som det enda han ångrar.

– Jag borde aldrig ha lämnat Europaparlamentet, säger han i en intervju med Dagens ETC.

Han meddelar också att det inte är eliten han riktar sig till – utan till "vanligt folk".

– Det är inte klägget som kommer rösta på mig. Det är vanligt folk och vanligt folk har skit i sina familjer, i sin släkt och svarta får. De vet att det här är mycket mer komplicerat, säger han.

Efter skandalen har Federley utbildat sig till präst och arbetar i dag som kanslichef inom kyrkan. Vägen tillbaka började i kyrkovalet, då han lyckades bli invald.

Inför höstens val tar han nu klivet tillbaka som toppkandidat för Centerpartiet regionalt och ställer även upp på kommunnivå.

På längre sikt utesluter Fredrick Federley inte en återkomst även till rikspolitiken.

– Man vet aldrig vart livet tar vägen, säger han till Dagens ETC.