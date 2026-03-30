© Centerpartiet
 

Federley: "Vanligt folk röstar på mig – inte klägget"

Publicerad 30 mars 2026 kl 19.01

Inrikes. Fredrick Federley talar nu ut om sitt beslut att göra politisk comeback. I en intervju med Dagens ETC förklarar den tidigare C-toppen att han representerar "vanligt folk" snarare än "klägget". Han uppger också att han ångrar ett enda beslut – att han lämnade Europaparlamentet till följd av pedofilskandalerna.

Dela artikeln

Den tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley är tillbaka i politiken. Efter flera år utanför rampljuset ställer han upp i höstens val och blir toppnamn för Centerpartiet i Region Dalarna.

Fria Tider rapporterade tidigare i dag om hur beskedet har orsakat ett storbråk mellan olika profiler på högerkanten.

Federleys politiska bana fick ett abrupt slut 2020 då det uppdagades att han hade en samborelation med en homosexuell pedofil som dömts för grova barnvåldtäkter.

Politikern lämnade då sina uppdrag. Idag beskriver han det beslutet som det enda han ångrar.

– Jag borde aldrig ha lämnat Europaparlamentet, säger han i en intervju med Dagens ETC.

Han meddelar också att det inte är eliten han riktar sig till – utan till "vanligt folk".

– Det är inte klägget som kommer rösta på mig. Det är vanligt folk och vanligt folk har skit i sina familjer, i sin släkt och svarta får. De vet att det här är mycket mer komplicerat, säger han.

Efter skandalen har Federley utbildat sig till präst och arbetar i dag som kanslichef inom kyrkan. Vägen tillbaka började i kyrkovalet, då han lyckades bli invald.

Inför höstens val tar han nu klivet tillbaka som toppkandidat för Centerpartiet regionalt och ställer även upp på kommunnivå.

På längre sikt utesluter Fredrick Federley inte en återkomst även till rikspolitiken.

– Man vet aldrig vart livet tar vägen, säger han till Dagens ETC.

Nyheter från förstasidan

USA: Nedskärningar i sjukvården för att ha råd med kriget

Så ska Republikanerna trolla fram 200 miljarder dollar extra till Irankriget. Hundratusentals amerikaner kan bli utan sjukförsäkring.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.