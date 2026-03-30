USA: Nedskärningar i sjukvården för att ha råd med kriget

Ledande republikaner i representanthuset diskuterar nya nedskärningar i federala sjukvårdsprogram som ett sätt att finansiera ett omfattande budgetpaket.

Det rör sig om uppemot 200 miljarder dollar, varav det mesta ska gå till Irankriget, rapporterar Axios.

Det har i efterhand framkommit att Israel hade lyckats övertyga Trump om att han snabbt skulle kunna störta Irans regim genom att mörda ayatolla Khamenei. Resultatet blev det motsatta – efter att ha pågått i över en månad fortsätter kriget att eskalera för var dag, och det finns inget realistiskt fredsscenario i skrivande stund.

Samtidigt fortsätter Trump att påstå att han förhandlar med Iran – som i sin tur konstaterar att den amerikanske presidenten bara ljuger för att manipulera upp oljepriserna.

En modell som nu diskuteras i kongressen för att finansiera det fortsatta krigandet är förändringar i sjukvårdsreformen Obamacare. Enligt tidigare beräkningar skulle en sådan omläggning kunna sänka vissa premier, men samtidigt leda till att omkring 300.000 fler amerikaner blir utan sjukvårdsförsäkring.

Samtidigt skulle staten kunna spara över 30 miljarder dollar.

Bakgrunden till diskussionerna är att många republikaner vill att hela budgetpaketet ska vara fullt finansierat. Det innebär att kostnaderna för kriget måste täckas av besparingar eller nya intäkter.

Motstånd väntas dock även inom det egna partiet. Mer moderata republikaner signalerar tveksamhet inför åtgärder som kan uppfattas som nedskärningar i sjukvården under ett valår.

Demokratiska politiker har redan gått till storms mot planerna.

"Republikaner i kongressen vill skära ned amerikaners sjukvård för att betala för mer krig i Iran. Ta in det", skriver senator Elizabeth Warren i ett inlägg på X.

Republikanerna överväger att använda en särskild budgetprocessen för att få igenom förslagen utan att de kan stoppas i senaten. Målet är att ett lagförslag ska kunna antas inom 60 till 90 dagar.