Felix skällde ut ungdomar som sa "neger" – slogs ner

Incidenten inträffade på en nattbuss från Umeå mot Vännäs i början av december förra året.

Nu åtalas tre män i 20-årsåldern vid Umeå tingsrätt, misstänkta för misshandel.

– Jag tycker det är förjävligt. Jag ska inte bli misshandlad för att jag tillrättavisade dem, säger Felix Hauer till SVT Nyheter Västerbotten.

Enligt SVT var det Hauers invändning mot det "rasistiska" språkbruket som ledde till bråket.

Den aktuella bussen saknade kameraövervakning. Bevisningen består därför i stället bland annat av förhör och bilder från bussen. På bilderna syns blod på golvet efter misshandeln.

En av de tre åtalade männen har erkänt brott i polisförhör. De två andra nekar.

– Det är jobbigt att de inte erkänner vad de gjort, säger Felix Hauer.

De åtalade har enligt SVT medgett att ordet neger sades på bussen. Deras förklaring är att det inte var riktat mot någon särskild person.

Den förklaringen köper inte Felix Hauer.

– Jag tycker att förklaringen är bullshit. De uttryckte sig som de gjorde. Det var det jag konfronterade dem om, säger Felix Hauer.