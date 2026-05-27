© Polisen
Felix skador efter misshandeln på nattbussen.

Felix skällde ut ungdomar som sa "neger" – slogs ner

Publicerad 29 maj 2026 kl 17.54

Inrikes. Felix Hauer anmärkte på att en grupp ungdomar använde sig av ordet "neger" på bussen. Det slutade med att han misshandlades med upprepade slag mot ansiktet. Nu har händelsen lett till åtal.

Dela artikeln

Incidenten inträffade på en nattbuss från Umeå mot Vännäs i början av december förra året.

Nu åtalas tre män i 20-årsåldern vid Umeå tingsrätt, misstänkta för misshandel.

– Jag tycker det är förjävligt. Jag ska inte bli misshandlad för att jag tillrättavisade dem, säger Felix Hauer till SVT Nyheter Västerbotten.

Enligt SVT var det Hauers invändning mot det "rasistiska" språkbruket som ledde till bråket.

Den aktuella bussen saknade kameraövervakning. Bevisningen består därför i stället bland annat av förhör och bilder från bussen. På bilderna syns blod på golvet efter misshandeln.

En av de tre åtalade männen har erkänt brott i polisförhör. De två andra nekar.

– Det är jobbigt att de inte erkänner vad de gjort, säger Felix Hauer.

De åtalade har enligt SVT medgett att ordet neger sades på bussen. Deras förklaring är att det inte var riktat mot någon särskild person.

Den förklaringen köper inte Felix Hauer.

– Jag tycker att förklaringen är bullshit. De uttryckte sig som de gjorde. Det var det jag konfronterade dem om, säger Felix Hauer.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 745457277

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 745457278

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Körde ihjäl 14-åring – sen mordhotade han poliserna

Här är detaljerna om dödskraschen i Malmö. 31-årige araben är tidigare dömd både för trafikbrott och för att ha hotat avrätta en polis.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.