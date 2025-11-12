© Laura Kotila / valtioneuvoston kanslia
Sauli Niinistö.

Finlands president: Europa bör tala direkt med Ryssland – "som Trump"

Publicerad 12 november 2025 kl 12.47

Utrikes. Finlands president Sauli Niinistö vill att europeiska ledare skärper till sig och för samtal direkt med Moskva i syfte att få stopp på kriget i Ukraina. Han varnar samtidigt för att Europa tappar tyngd och blir irrelevant i världspolitiken.

Sauli Niinistö säger till Yle att EU-ledare länge undvikit direkta samtal med Kreml, medan USA:s president Donald Trump talar med Vladimir Putin.

Enligt Niinistö riskerar Europa att hamna vid sidan av när andra formar agendan. Han menar därför att EU bör öppna egna kanaler till Moskva.

– När man befinner sig i en sådan här situation så kunde det vara klokt att själv också föra dessa samtal. Precis som Trump.

Presidenten ser ett minskat europeiskt inflytande jämfört med USA, Kina och Ryssland och beskriver läget som ett vägskäl där EU måste samla kraft för att undvika att bli ett "uppdelningsobjekt" mellan stormakter.

– Europa måste hålla Europa europeiskt och får absolut inte underkasta sig att bli ett uppdelningsobjekt, så att någon hör till ett läger och någon annan till ett annat, säger Sauli Niinistö till Yle.

Han efterlyser också ett bredare säkerhetstänk i undervisningen, där även vård, räddningstjänst och civil beredskap ingår.

Som avslutning understryker Niinistö behovet av egen riktning:

– Vi är européer och vi måste ha en europeisk vilja.

