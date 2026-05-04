S spelar Charlie Kirk-skyttens låt i ny kampanjfilm

Publicerad 5 maj 2026 kl 10.03

Inrikes. Budskapet "Bella ciao" – från en låt som är populär bland vänsterextremister – hittades ingraverat i en av skyttens patronhylsor i samband med mordet på Charlie Kirk. Nu spelas låten i Socialdemokraternas nya kampanjfilm, något som försvaras av partiledaren.
– I princip är det väl alltid bra med antifascistiska budskap, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna har lanserat en kampanjfilm inför valet 2026 där sången "Bella ciao" spelas.

Låten har historiskt kopplats till motståndsrörelser, men används idag främst av AFA och andra våldsbejakande vänsterextremister.

Partiledaren Magdalena Andersson vill inte svara på om budskapet i filmen riktar sig mot något särskilt parti.

– I princip är det väl alltid bra med antifascistiska budskap, säger hon till SVT.

På en följdfråga om hur hon själv ser på valet av låt svarar S-ledaren:

– Att det är en bra låt.

Uttrycket "Bella ciao" uppmärksammades i samband med mordet på den konservativa amerikanska profilen Charlie Kirk, som blev ihjälskjuten i höstas. Orden hittades ingraverade på ammunition som hittades i området och kopplades till den misstänkte skytten Tyler Robinson.

Även AFA-terroristen Willem van Spronsen, som genomförde attackerade ett migrationsförvar i USA med brandbomber 2019, använde frasen som avslutning i sitt manifest.

Kort efter att Charlie Kirk skjutits till döds i höstas terrorstämplades AFA av den amerikanska regeringen.

