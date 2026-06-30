Flyr i hatt efter dådet mot ukrainsk oligark

Explosionen inträffade vid entrén till en bostadsbyggnad nära gränsen mot Frankrike, rapporterar DW.

En bild från en övervakningskamera visar en gärningsman iklädd svart hatt som tar sig från brottsplatsen. Åklagaren Stephane Thibault uppger att en väska placerades i byggnadens lobby.

Enligt myndigheterna skadades tre personer. Jermolajev och en kvinna uppges ha fått livshotande skador. En 13-åring, som enligt Monacos regeringschef Christophe Mirmand sannolikt är släkt med eller närstående till paret, skadades också. Fyra andra personer drabbades av chock och skärsår från krossade rutor.

Jermolajev står sedan december 2023 på Ukrainas sanktionslista. Sanktionerna ska enligt ukrainsk säkerhetstjänst ha införts på grund av hans alkoholverksamhet på det av Ryssland annekterade Krim. Han uppges vara bosatt i Monaco.

Mirmand beskriver händelsen som en avsiktlig explosion.

Furst Albert II av Monaco kallar dådet för ett "avskyvärt brott" och en "chock för hela det monegaskiska samhället".

Enligt medier ska explosionen ha orsakats av en sprängladdning som innehöll bultar och hagel. Franska BFMTV uppger, med hänvisning till lokala säkerhetsmyndigheter, att en person syntes placera en ryggsäck på platsen innan han flydde.

Enligt Mirmand ska den misstänkte ha lämnat Monaco till fots och tagit sig över gränsen till Frankrike efter attacken.

Den misstänkte är ännu på fri fot. Franska myndigheter samarbetar med Monaco för att hitta honom.