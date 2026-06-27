FN: Israel mördar palestinska barn medvetet

Enligt den oberoende FN-kommissionen ingår attackerna mot barn i det som kommissionen beskriver som ett pågående folkmord mot palestinier i Gaza, rapporterar al Jazeera.

Rapporten gäller israeliska övergrepp mot palestinska barn sedan kriget i Gaza inleddes i oktober 2023. Kommissionen skriver att omkring 30 procent av dem som dödats i Gaza sedan krigets början är barn.

– Bevisen visar att palestinska barn medvetet har blivit måltavlor och dödats av de israeliska säkerhetsstyrkorna, säger kommissionens ordförande Srinivasan Muralidhar.

Enligt rapporten har Israels blockad av hjälpsändningar slagit hårt mot barnen, med svältdödsfall och ökade sjukdomar som följd. Kommissionen lyfter också attacker mot vård för nyfödda barn som enligt rapporten hotar palestiniernas framtida reproduktion och nyfödda barns överlevnad.

FN-kommissionen har tidigare slagit fast att det finns rimliga skäl att anse att Israel begått folkmord mot palestinier i Gaza. Den pekar på fyra av fem förbjudna handlingar i folkmordskonventionen från 1948: dödande, allvarlig fysisk eller psykisk skada, livsvillkor som syftar till att förstöra en grupp och åtgärder för att hindra gruppens fortplantning.

Enligt FN:s barnfond Unicef har över 50.000 barn dödats eller skadats av israeliska styrkor sedan anfallet mot Gaza inleddes.

Kommissionen tar även upp övergrepp mot palestinska barn i israeliska fängelser. Barn ska enligt rapporten ha gripits, torterats och utsatts för andra former av grov misshandel, inklusive sexuella övergrepp.