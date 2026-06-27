© Al Jazeera English
 

FN: Israel mördar palestinska barn medvetet

Publicerad 27 juni 2026 kl 10.28

Utrikes. Israel riktar medvetet in sig på palestinska barn i Gaza. Det uppger en FN-kommission i en ny rapport.

Dela artikeln

Enligt den oberoende FN-kommissionen ingår attackerna mot barn i det som kommissionen beskriver som ett pågående folkmord mot palestinier i Gaza, rapporterar al Jazeera.

Rapporten gäller israeliska övergrepp mot palestinska barn sedan kriget i Gaza inleddes i oktober 2023. Kommissionen skriver att omkring 30 procent av dem som dödats i Gaza sedan krigets början är barn.

– Bevisen visar att palestinska barn medvetet har blivit måltavlor och dödats av de israeliska säkerhetsstyrkorna, säger kommissionens ordförande Srinivasan Muralidhar.

Enligt rapporten har Israels blockad av hjälpsändningar slagit hårt mot barnen, med svältdödsfall och ökade sjukdomar som följd. Kommissionen lyfter också attacker mot vård för nyfödda barn som enligt rapporten hotar palestiniernas framtida reproduktion och nyfödda barns överlevnad.

FN-kommissionen har tidigare slagit fast att det finns rimliga skäl att anse att Israel begått folkmord mot palestinier i Gaza. Den pekar på fyra av fem förbjudna handlingar i folkmordskonventionen från 1948: dödande, allvarlig fysisk eller psykisk skada, livsvillkor som syftar till att förstöra en grupp och åtgärder för att hindra gruppens fortplantning.

Enligt FN:s barnfond Unicef har över 50.000 barn dödats eller skadats av israeliska styrkor sedan anfallet mot Gaza inleddes.

Kommissionen tar även upp övergrepp mot palestinska barn i israeliska fängelser. Barn ska enligt rapporten ha gripits, torterats och utsatts för andra former av grov misshandel, inklusive sexuella övergrepp.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 83518777

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 83518778

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Slarvade med kondomen – får tre års fängelse

Nya samtyckesdomen. Ska även betala 240.000 kronor i skadestånd till kvinnan.0 

Ekonominyheter

USA lyfter sanktioner mot iransk olja

Fritt fram för produktion, leveranser och försäljning.. Kan innebära stora intäkter för Teheran.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.