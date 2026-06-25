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Folkutbytet: Antalet unga svenskar har minskat med 180.000

Publicerad 25 juni 2026 kl 14.28

Inrikes. Antalet barn och unga i Sverige med två svenskfödda föräldrar har minskat med 180.000 sedan 2002. Samtidigt har antalet unga som är utrikes födda eller har minst en utrikes född förälder ökat kraftigt – och närmar sig majoritetsstatus, enligt nya siffror från SCB.

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Statistiken gäller personer upp till och med 21 år, skriver Riks. År 2002 fanns det drygt 1.767.000 unga som var födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar.

År 2025 var motsvarande antal nere på 1.587.000.

Bara mellan 2024 och 2025 minskade gruppen med nästan 14.000 personer. Det är den största nedgången på ett år sedan 2015, skriver Riks.

Förändringen syns också i andelarna. År 2002 hade 75,2 procent av alla 0–21-åringar två svenskfödda föräldrar. År 2025 hade andelen fallit till 60,5 procent.

Samtidigt har antalet unga som antingen är födda utomlands eller har minst en utrikes född förälder stigit från omkring 582.000 till drygt 1,03 miljoner. Med den definitionen har andelen ökat från 24,8 procent 2002 till 39,5 procent 2025.

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