Förslaget: Förbjud anonyma och utländska bidrag till politiker

Regeringen har lagt fram en proposition som syftar till att öka insynen i hur politiska partier finansieras och hur påverkan på beslut går till.

En central del är att partier inte längre ska få ta emot bidrag utan avsändare eller pengar från utlandet – oavsett storlek.

Dessutom ska redovisningen utökas så att inte bara inkomster, utan även utgifter, tillgångar och skulder omfattas.

– Medborgare ska kunna se hur politiska beslut växer fram och partier finansieras. De förslag vi nu går fram med ökar transparensen och bidrar till att värna förtroendet för det politiska systemet. Ytterst handlar det om att värna svensk demokrati med tydliga och öppna spelregler, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Förslaget innebär också att fler partier och kandidater i vissa fall måste låta en granskare gå igenom ekonomin.

Lobbyregister

Samtidigt vill regeringen införa ett nytt system för att registrera lobbyister som påverkar politiker. Personer och aktörer som försöker påverka beslut ska enligt förslaget registreras hos Kammarkollegiet, och uppgifter om deras kontakter med bland annat statsråd, statssekreterare och riksdagsledamöter ska offentliggöras.

– Regeringen har växlat upp arbetet mot korruption, bland annat inom ramen för handlingsplanen mot korruption och otillåten påverkan 2024–2027. Att minska risken för korruption och värna medborgarnas förtroende är lika viktigt för de politiska partierna och det politiska beslutsfattandet som för den offentliga förvaltningen i stort, säger civilminister Erik Slottner (KD).

En ytterligare förändring rör arbetsmarknadsorganisationer. Enskilda medlemmar ska själva få avgöra om deras avgifter får användas till partipolitiska bidrag, och organisationerna måste tydligt informera om den möjligheten.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2027.