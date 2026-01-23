© Facebook/Aftonbladet
 

För första gången: Åkesson mest populära partiledaren

Publicerad 23 januari 2026 kl 14.52

Inrikes. Jimmie Åkesson (SD) går förbi Magdalena Andersson (S) i förtroende för första gången, visar Demoskops senaste mätning. Det rapporterar Aftonbladet.

I den senaste mätningen uppger 43 procent av väljarna att de har stort förtroende för Jimmie Åkesson. Magdalena Andersson hamnar strax bakom, på 42 procent.

Skiftet statistiskt säkerställt. Demoskops opinionschef Johan Martinsson pekar på att avståndet mellan partiledarna krympt under lång tid.

– Det är en del av ett mönster, vi har sett hur han gradvis har närmat sig. För två och ett halvt år sedan var gapet mellan dem 28 procentenheter, säger han till Aftonbladet.

Samtidigt backar Magdalena Andersson tydligt i flera väljargrupper. Tappet är störst bland Centerpartiets och Miljöpartiets sympatisörer.

Allra längst ned i mätningen återfinns Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som fortsätter att tappa från redan historiskt katastrofala siffror och nu ligger på endast 4 procent.

– Det går väl inget vidare för henne, får man säga. Många nya partiledare börjar lågt i förtroende och sedan ökar det. Men Mohamsson har tvärtom bara sjunkit. Jag trodde faktiskt det hade planat ut, men så kom det en ännu lägre siffra, säger Johan Martinsson.

