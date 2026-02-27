"Förväntar mig en ursäkt": Tumult när MP-kvinna avbryter debatt mot SD

Under debatten anklagades Miljöpartiet och Annika Hirvonen av Ludvig Aspling för att sakna verklighetsförankring när hon pratade om lönekrav för invandrare.

– Annika Hirvonen har ingen aning. Det här är liksom kärnan i Miljöpartiet. Man måste vara totalt ignorant för att företräda det partiet.

Han hänvisade därefter till siffror om arbetskraftsinvandring bland elektriker och konstaterade att Tidöregeringen faktiskt har ökat invandringen av exempelvis utländska elektriker.

– Antalet elektriker som kom till Sverige 2022, det var 96 stycken. Antalet elektriker som kom 2025, och det är alltså efter att lönekravet infördes, var 132 stycken.

Aspling ifrågasatte därefter om Hirvonen förstod vad statistiken visade.

– Förstår Annika Hirvonen att den här statistiken talar väldigt starkt mot hennes hypotes? Kan det vara så att hela motståndet mot det här lönegolvet från Annika Hirvonens sida helt enkelt beror på att hon har ingen aning om vad hon pratar om?

Hirvonen svarade kort och markerade att hon inte tänkte fortsätta.

– Det är fullständigt respektlöst och jag tänker inte fortsätta den här debatten. Om Ludvig Aspling vill debattera med mig framöver så förväntar jag mig en ursäkt och att han höjer nivån.

"Springer och gråter hos talmannen"

Efter den hetsiga ordväxlingen kommenterar Aspling bråket i en intervju med Riks. På frågan om tonen blivit för hård kontrar han med att nämna ett tal fullt med nazianklagelser som Hirvonen höll i riksdagen 2022.

– Nej det är den absolut inte. Annika Hirvonen har ju hållit det absolut vidrigaste anförandet i Sveriges riksdags historia, efter talmansvalet efter valet 2022. Jag har fortfarande inte kommit i närheten av att vara så grov i munnen som hon själv kan vara. Men men skillnaden är att jag springer ju inte och gråter hos talmannen när folk kritiserar mig.

Han uppger att han aldrig själv vänt sig till talmannen på det sättet som Hirvonen gjorde.

– Nej, jag har aldrig gjort det och det jag tror inte någon sverigedemokrat som jag känner till i alla fall som har gjort det heller, utan det här är någonting som vänsterpartierna håller på med.