"Förväntar mig en ursäkt": Tumult när MP-kvinna avbryter debatt mot SD

Publicerad 27 februari 2026 kl 16.05

Inrikes. Ett replikskifte i riksdagen spårade ur när Ludvig Aspling (SD) gick till hårt angrepp mot Annika Hirvonen (MP). Efter att ha kallats "totalt ignorant" avbröt Hirvonen debatten – och krävde en ursäkt.

Dela artikeln

Under debatten anklagades Miljöpartiet och Annika Hirvonen av Ludvig Aspling för att sakna verklighetsförankring när hon pratade om lönekrav för invandrare.

– Annika Hirvonen har ingen aning. Det här är liksom kärnan i Miljöpartiet. Man måste vara totalt ignorant för att företräda det partiet.

Han hänvisade därefter till siffror om arbetskraftsinvandring bland elektriker och konstaterade att Tidöregeringen faktiskt har ökat invandringen av exempelvis utländska elektriker.

– Antalet elektriker som kom till Sverige 2022, det var 96 stycken. Antalet elektriker som kom 2025, och det är alltså efter att lönekravet infördes, var 132 stycken.

Aspling ifrågasatte därefter om Hirvonen förstod vad statistiken visade.

– Förstår Annika Hirvonen att den här statistiken talar väldigt starkt mot hennes hypotes? Kan det vara så att hela motståndet mot det här lönegolvet från Annika Hirvonens sida helt enkelt beror på att hon har ingen aning om vad hon pratar om?

Hirvonen svarade kort och markerade att hon inte tänkte fortsätta.

– Det är fullständigt respektlöst och jag tänker inte fortsätta den här debatten. Om Ludvig Aspling vill debattera med mig framöver så förväntar jag mig en ursäkt och att han höjer nivån.

"Springer och gråter hos talmannen"
Efter den hetsiga ordväxlingen kommenterar Aspling bråket i en intervju med Riks. På frågan om tonen blivit för hård kontrar han med att nämna ett tal fullt med nazianklagelser som Hirvonen höll i riksdagen 2022.

– Nej det är den absolut inte. Annika Hirvonen har ju hållit det absolut vidrigaste anförandet i Sveriges riksdags historia, efter talmansvalet efter valet 2022. Jag har fortfarande inte kommit i närheten av att vara så grov i munnen som hon själv kan vara. Men men skillnaden är att jag springer ju inte och gråter hos talmannen när folk kritiserar mig.

Han uppger att han aldrig själv vänt sig till talmannen på det sättet som Hirvonen gjorde.

– Nej, jag har aldrig gjort det och det jag tror inte någon sverigedemokrat som jag känner till i alla fall som har gjort det heller, utan det här är någonting som vänsterpartierna håller på med.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 17083145

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 17083146

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran bekräftar ayatollans död

Har utlyst 40 dagars landssorg. Ayatollah Ali Khamenei befann sig hemma som vanligt när USA slog till.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.